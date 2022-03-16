Министр финансов Силуанов заявил, что у России есть средства на долговые обязательства

Россия располагает средствами, чтобы платить по счетам, однако США должны решить, возможно ли осуществлять расчеты с российских валютных счетов. Об этом RT рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

У России есть необходимые деньги на валютных счетах и есть возможность платить в рублевых расчетах, подчеркнул Силуанов. Однако из-за санкций российский валютный счет заблокирован.

«Поэтому возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне, в первую очередь, американских властей», — заключил министр.