Министр финансов Силуанов заявил, что Россия готова рассчитаться по долгам в рублях

Россия подготовила запасной вариант, в соответствии с которым оплату по международным обязательствам можно будет провести в рублях. Об этом RT рассказал глава Министерства финансов Антон Силуанов.

Долларовые счета Минфина и Центробанка попали под западные санкции, напомнил Силуанов.

«Мы зачислим рубли в наш депозитарий и предложим рассчитаться по нашим обязательствам в рублях. Российские инвесторы это сделают, иностранные инвесторы могут это сделать, если примут решение о получении денежных средств в рублевом эквиваленте», — заявил министр.