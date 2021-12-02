Министр финансов и казначейства Турции Лютфи Эльван ушел в отставку

Министр финансов и казначейства Турции Лютфи Эльван принял решение уйти в отставку после рекордного падения курса лиры. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган принял его решение и назначил на этот пост нового министра. Об этом сообщило издание Resmi Gazete.

Новым министром финансов в стране станет Нуреддин Небати, который ранее занимал должность заместителя руководителя министерства, написало ИА НСН.

Девальвация турецкой лиры с начала 2021 года достигла 70%. На прошлой неделе его падение стало рекордным — 13,45 лиры просят за один доллар. По словам Эрдогана, отрицательные скачки курса лиры поддерживаются искусственно.