Министр финансов Германии Линднер заявил, что страна ведет «энергетическую войну за свободу» | 360°

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29 сентября 2022, 19:46

Министр финансов Германии Линднер заявил, что страна ведет «энергетическую войну за свободу»

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер выразил мнение, что страна участвует в «энергетической войне за процветание и свободу». Об этом сообщил ТАСС.

«Цель этой войны — разрушить то, что люди строили десятилетиями. Мы не можем с этим смириться и будем сопротивляться», — уточнил Линден.

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По данным RT, решение остановить цены на газ «является четким ответом России». Линднер призвал освободить заполненные газохранилища, чтобы снизить цены на рынке.

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Германия

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