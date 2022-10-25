Министр энергетики Великобритании подал в отставку | 360°

Мир 25 октября 2022, 16:09 Министр энергетики Великобритании подал в отставку Sky News: глава Минэнерго Великобритании Рис-Могг подал в отставку Википедия

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Министр промышленности, энергетики и бизнеса Великобритании Джейкоб Рис-Могг подал заявление об отставке с поста. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Согласно информации источника, чиновник решил покинуть должность на фоне слухов о возможных перестановках в британском Кабинете министров после назначения Риши Сунака на пост премьера.

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Новый глава правительства может объявить о масштабных изменениях в кабмине уже во второй половине дня 25 октября.

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О назначении Сунака премьером страны и руководителем Консервативной партии стало известно накануне. Он является третьим премьером Великобритании в 2022 году. Ушедшего с поста Бориса Джонсона сменила Лиз Трасс, однако спустя полтора месяца она также ушла в отставку, писал RT.

Сунак ранее возглавлял британское Министерство финансов. На голосовании за нового премьера он остался единственным кандидатом после того, как руководитель палаты общин Пенни Мордонт и Борис Джонсон приняли решение сняться с гонки за вакантную должность.