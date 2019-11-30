Министр энергетики Украины допустил прямые поставки газа из России

«Когда мы сейчас ведем диалог с российской стороной, это четкая, откровенная, на самом деле честная позиция», — сказал министр. Оржель также добавил,что цена за прямые поставки в комплексе, в пакете с транспортом по условию России, должна быть привязана к европейскому индикатору. Он исключил возможность поставок по «политической цене».

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Министр указал на прямую зависимость конечной цены газа для населения от контракта на транзит. Оржель подчеркнул, что если Москва и Киев не смогут договориться по этому вопросу, то простым украинцам придется покупать «голубое топливо» по высокой цене.

Ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала начать расследование против Оршеля на предмет «российского влияния». Порошенко и его соратники-депутаты сочли поставки газа из России «угрозой национальной безопасности».