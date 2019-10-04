Министр энергетики США намерен покинуть пост в ноябре

Перри в значительной степени избежал противоречий, из-за которых уходили члены администрации президента, говорится в материале. Но его поездки на Украину в последнее время втянули его в дело об импичменте Трампа, охватившее не только американского президента, но и его окружение. Хотя, как утверждают два источника издания, скандал не связан с желанием Перри покинуть занимаемый пост. По их словам, министр энергетики США планировал свою отставку в течение нескольких месяцев.

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Ожидается, что заменит Перри на посту нынешний замминистра энергетики Дэн Бруиллетт, рассказали изданию три человека, знакомые с этим вопросом, но пожелавшие остаться анонимными до официального объявления об отставке Перри.

В Белом доме пока не прокомментировали будущее Перри, представитель Министерства энергетики также отказался сообщить изданию о том, уйдет ли Перри в отставку в следующем месяце.

«Хотя средства массовой информации затаили дыхание при слухах об уходе Перри […] он по-прежнему является министром энергетики и гордым членом кабинета президента Трампа. Однажды СМИ будут правы. Сегодня не тот день», — приводит издание слова представителя Министерства энергетики США Шейлин Хайнс.