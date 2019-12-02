Министр энергетики США Перри оставил свой пост

Рик Перри завершает работу в качестве министра энергетики США. Об этом он сам написал в Twitter.

«Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра», — написал министр в Twitter.

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В сообщение он также поблагодарил свою жену, детей и американцев, которые позволяли ему выполнять свою работу.

Ранее стало известно, что Перри уходит с поста министра энергетики в 2019 году. В его планы входит работа в Техасе, где раньше он был губернатором. При этом политик отрицал, что решение уйти с высокого поста связано с его причастностью к скандалу, связанному с Украиной.

Так, пока еще действующий министр энергетики был одним из тех людей, кто по указанию американского президента Дональда Трампа в последние месяцы контактировал с украинскими чиновниками. Демократы обвинили главу Белого дома в том, что он пытался заставить официальный Киев начать расследование против бывшего вице-президента Штатов Джо Байдена. Последний, также как и Трамп, намерен бороться за пост президента на выборах в 2020 году.