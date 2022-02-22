Министр энергетики Катара заявил о невозможности заменить российский газ на рынке ЕС

Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что ни одна страна не сможет поставлять газ в Европу в том же объеме, в каком его поставляет Россия. Об этом написал ТАСС.

«В целом, говоря о ситуации на Украине или в Европе, люди часто говорят, что Катар может заместить российский газ. Я уже заявлял в этой связи, что 30—40% поставок [в Европу] идет от России. Я думаю, что никто не сможет заменить Россию в этом плане», — подчеркнул Аль-Кааби.

Об этом он рассказал на пресс-конференции после Форума стран — экспортеров газа, пояснил RT.