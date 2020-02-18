«Северный поток — 2» — это проект, который отвечает интересам как России, так и Германии. В ближайшее время ФРГ потребуется как можно больше газа.

«В ближайшие годы нам потребуется не меньше, а больше природного газа. „Северный поток — 2“ — экономический проект. Он отвечает интересам наших стран (России и Германии — прим. ред.)» — приводит ТАСС слова министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера.

Он добавил, что в будущем создадут германо-российскую рабочую группу по энергетической политике. Альтмайер особенно подчеркнул, что Россия прошла огромную трансформацию и во многих областях стала современной страной. Германии понадобится не только российский газ, но и помощь, чтобы решить проблемы мира.

Ранее «Газпром» назвал сроки окончания строительства «Северного потока — 2». Никакие санкции не помешают рабочим сдать проект до конца 2020 года. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия справится даже без участия иностранных партнеров, которые после ввода ограничений Вашингтоном устранились.