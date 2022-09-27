Министр энергетики Дании отверг неосторожность как причину повреждения «Северных потоков» | 360°

Мир 27 сентября 2022, 22:39 Поделиться Telegram

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Viber Министр энергетики Дании отверг неосторожность как причину повреждения «Северных потоков» Министр энергетики Дании Йергенсен: «Северные потоки» вряд ли повредили по неосторожности Pxhere.com

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Министр энергетики Дании Дан Йергенсен не считает, что «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» могли повредить по неосторожности, к примеру, корабельным якорем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на шведский телеканал SVT.

Свое мнение по этому вопросу Йергенсен высказал журналистам после правительственного заседания по вопросу об аварии на газопроводах.

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«Есть данные об очень больших пробоинах на нитках трубопроводов. Так что речь не может идти, к примеру, о повреждениях из-за корабельного якоря», — сказал министр энергетики Дании.

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Посольство России в Дании заявило, что результаты расследования причин утечки газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» должны быть обнародованы. Вывод из строя этой газотранспортной системы создает риски для перспектив ее возможного использования в интересах устойчивого энергоснабжения европейской промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, особенно в условиях начала отопительного сезона, отметили в российском диппредставительстве.

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