Министр экономики Решетников: РФ будет развивать экономическую интеграцию с Узбекистаном

Россия планирует активно развивать экономическую интеграцию с Узбекистаном, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, отвечая на вопросы участников Международного инвестиционного форума в Ташкенте. Об этом написало издание Daily Moscow.

Министр заявил, что за три недели правительство РФ выработало комплекс мер, которые включают 170 конкретных решений, 40% из которых уже приняты. Это меры по поддержке малого и среднего бизнеса, а также переориентации экспорта.

«Несмотря на новые вызовы, наша страна и дальше намерена оставаться ответственным партнером. Исходим из того, что действующие ограничения несут также новые возможности — и для нас самих, и для наших ключевых партнеров, в том числе в центрально-азиатском регионе», — сказал Решетников.