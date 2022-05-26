Министр экономики Германии заявил о необходимости ЕС показать сплоченность по эмбарго на нефть из России

Евросоюз должен и дальше показывать сплоченность по вопросу введения эмбарго на нефть из РФ, такое решение все еще возможно. Соответствующее заявление сделал вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек.

«Разумеется, это (введение эмбарго — прим. ред.) возможно. Проблемы очевидны — в разных странах разные ситуации с энергоснабжением», — заявил он.

«Все страны должны прикладывать усилия и сокращать зависимость, это касается и Венгрии», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Хабек напомнил, что внеочередной саммит ЕС пройдет 30–31 мая. По его словам, оставшиеся дни — это временной коридор, когда будет ясно, будет принято решение или нужно обдумывать другие инструменты.

Ранее источник в немецком правительстве сообщил, что финальное обсуждение вопроса о нефтяном эмбарго не значится в повестке саммита.

В предлагаемый Еврокомиссией шестой пакет санкций против РФ входит проект отложенного нефтяного эмбарго. Запрет на покупку российской нефти предлагают ввести через шесть месяцев после вступления ограничений в силу, а на импорт нефтепродуктов — с 2023 года. При этом Словакии и Венгрии Еврокомиссия разрешила покупать российскую нефть до конца 2024 года. Венгрия и еще ряд стран выступили против эмбарго. Они считают, что такие санкции приведут к катастрофе в Европе.