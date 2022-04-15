Министр экономики Германии призвал увеличить поставки оружия Украине

Германия должна рассмотреть вопрос об увеличении количества поставок оружия Украине и пересмотреть их состав, добавив тяжелое вооружение. Об этом изданию Funke заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

«Мы отвечаем за экспорт продукции промышленных холдингов. Нам нужно поставить тяжелое вооружение Украине», — заявил он.

Министр отметил, что этот вопрос требует согласования с НАТО и Евросоюзом.

«Германия не должна стать участником конфликта или целью для атаки», — подчеркнул Хавбек.

Ранее генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн сообщил, что немецкая армия не отправится на Украину ни при каких обстоятельствах.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт выразил мнение, что Германия способствует затягиванию конфликта на Украине, поставляя ей оружие.