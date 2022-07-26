Министр экономики ФРГ выразил обеспокоенность из-за сокращения поставок российского газа

Сокращение поставок энергоресурсов в ФРГ через трубопровод «Северный поток» создает серьезную ситуацию в стране. Такое заявление в эфире телеканала ARD сделал вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Он заявил, что сокращение поставок российского газа приведет к тяжелой ситуации с энергоснабжением в стране. По его мнению, немцы должны сократить потребление таких ресурсов. Вице-премьер Германии уточнил, что объемы использования газа должны уменьшиться на 15–20%.

«Мы работаем над этим», — отметил Хабек.

Он подчеркнул, что подобные меры должны вводиться последовательно. Хабек предположил, что газ может поступать из Нидерландов и Норвегии. Кроме того, он призвал коллег признать серьезность ситуации. Также вице-премьер Германии прокомментировал, как ФРГ планирует провести зиму с учетом сокращения поставок российского газа.

«Теперь это зависит от того, насколько мы экономны», — сказал Хабек.