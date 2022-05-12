Министр экономики ФРГ признал невозможность введения эмбарго на российский газ

Германия не может ввести эмбарго на газ из России. Об этом на брифинге в Берлине сообщил вице-канцлер, глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек, написало РИА «Новости».

«Я уже много про это говорил, в настоящее время мы не можем ввести эмбарго. Наши газовые хранилища заполнены на 40%. Нет предпосылок, что мы переживем зиму, если остановятся поставки, так что от эмбарго мы находимся очень далеко», — сообщил он.

Вице-канцлер отметил, что заменить российский газ нет возможности, так как объемы поставок через европейские терминалы несопоставимы с российскими.

При этом Хабек сообщил, что возможность нефтяного эмбарго со стороны Германии сохраняется, однако он предупредил о «заметных последствиях» этого решения.

«Эта мера приведет к разрыву налаженных цепочек и значительному росту цен», — сказал вице-канцлер.

Также глава Министерства экономики оценил вероятность вступления Украины в состав стран Евросоюза. По его словам, это предложение должно быть выполнимым.

«Важно дать Украине открытый и справедливый путь, чтобы она смогла пройти его до самого конца. Есть определенные правила вступления в Евросоюз, предложение не должно быть фейковым», — подчеркнул он.

Хабек предостерег Евросоюз от фальшивых обещаний Украине, которые в будущем не будут выполнены.

Ранее турецкий экономист Эрдал Карагель сообщил, что Европа раскололась надвое в вопросе поставок российского газа.