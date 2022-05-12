Министр экономики ФРГ признал невозможность введения эмбарго на российский газ
Министр экономики ФРГ Хабек сообщил об отсутствии возможности ввести эмбарго на газ из РФ
Германия не может ввести эмбарго на газ из России. Об этом на брифинге в Берлине сообщил вице-канцлер, глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек, написало РИА «Новости».
«Я уже много про это говорил, в настоящее время мы не можем ввести эмбарго. Наши газовые хранилища заполнены на 40%. Нет предпосылок, что мы переживем зиму, если остановятся поставки, так что от эмбарго мы находимся очень далеко», — сообщил он.
Вице-канцлер отметил, что заменить российский газ нет возможности, так как объемы поставок через европейские терминалы несопоставимы с российскими.
При этом Хабек сообщил, что возможность нефтяного эмбарго со стороны Германии сохраняется, однако он предупредил о «заметных последствиях» этого решения.
«Эта мера приведет к разрыву налаженных цепочек и значительному росту цен», — сказал вице-канцлер.
Также глава Министерства экономики оценил вероятность вступления Украины в состав стран Евросоюза. По его словам, это предложение должно быть выполнимым.
«Важно дать Украине открытый и справедливый путь, чтобы она смогла пройти его до самого конца. Есть определенные правила вступления в Евросоюз, предложение не должно быть фейковым», — подчеркнул он.
Хабек предостерег Евросоюз от фальшивых обещаний Украине, которые в будущем не будут выполнены.
Ранее турецкий экономист Эрдал Карагель сообщил, что Европа раскололась надвое в вопросе поставок российского газа.