Мир 02 марта 2023, 08:40 Министр армии США заявила, что конфликт на Украине разрешится сам собой Министр армии США Вормут: конфликт на Украине разрешится сам собой в ближайшие два года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Конфликт на Украине может завершиться сам собой, заявила министр армии США Кристин Вормут в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований. По ее словам, это может произойти в ближайшие год или два, сообщило издание Political lore.

«Я думаю, [конфликт] на Украине разрешится сам собой в ближайшие год-два. Было бы безрассудно не беспокоиться о существующих военных возможностях», — сказала Вормут.

Реклама

По ее словам, боевые действия оказались более затяжными, чем ожидалось. В Соединенных Штатах полагают, что Россия еще не использовала значительную часть военно-воздушных и военно-морских сил, добавила она. Также она упомянула и возможностях РФ в киберсфере.

Власти России неоднократно указывали на то, что Запад, продолжая поставлять Украине оружие, затягивает конфликт. Украинская сторона при этом периодически заявляет, что западная поддержка недостаточна. После одобрения на поставку танков в Киеве заговорили о необходимости получения истребителей. При этом президент Украины Владимир Зеленский успел выступить с громким заявлением, что «США должны будут отправлять своих сыновей и дочерей» для участия в боевых действиях.