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    29 октября 2021, 23:59

    Министерство торговли США оценило рыночный статус экономики России

    Расследование министерства торговли США подтвердило рыночный статус экономики России

    Анатолий Минкин

    Россия продолжает оставаться страной с рыночной экономикой. Поэтому ее представители попадают под закон об антидемпинговых пошлинах. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные расследования министерства торговли США.

    Министерство торговли США оценило рыночный статус экономики России

    В итоговом отчете говорится, что с 2002 года, когда в последний раз проходила проверка российской экономики, результат части реформ оказался никелированным, но в ряде других изменения произошли в полной мере.

    Проанализировав все факторы со времени последнего изучения министерство торговли США считает, что доказательств для изменения рыночного статуса российской экономики нет. В связи с тем, что часть рыночных реформ в России отодвинулись, то ведомство продолжит следить за развитием событий.

    Заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев заявил, что решение американцев о сохранении рыночного статуса экономики страны — это позитивный сигнал прежде всего для компаний-экспортеров, которые поставляют товары на рынок США.

    «Это сохраняет для них все возможности по защите своих интересов в американских антидемпинговых процедурах», — пояснил он.

    Ильичев отметил, что своим решением США показали, что не намерены пренебрегать обязательствами, которые взяли на себя в рамках Всемирной торговой организации.

    Министерство торговли США начало изучение рыночного состояния экономики России в августа этого года. В ведомстве пояснили, что пошли на этот шаг в рамках антидемпингового расследования о поставках аммиачной селитры. Тогда поставщик представил не все данные, чтобы сохранить за экономикой России статус рыночной.