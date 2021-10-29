Министерство торговли США оценило рыночный статус экономики России

Россия продолжает оставаться страной с рыночной экономикой. Поэтому ее представители попадают под закон об антидемпинговых пошлинах. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные расследования министерства торговли США.

В итоговом отчете говорится, что с 2002 года, когда в последний раз проходила проверка российской экономики, результат части реформ оказался никелированным, но в ряде других изменения произошли в полной мере.

Проанализировав все факторы со времени последнего изучения министерство торговли США считает, что доказательств для изменения рыночного статуса российской экономики нет. В связи с тем, что часть рыночных реформ в России отодвинулись, то ведомство продолжит следить за развитием событий.

Заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев заявил, что решение американцев о сохранении рыночного статуса экономики страны — это позитивный сигнал прежде всего для компаний-экспортеров, которые поставляют товары на рынок США.

«Это сохраняет для них все возможности по защите своих интересов в американских антидемпинговых процедурах», — пояснил он.

Ильичев отметил, что своим решением США показали, что не намерены пренебрегать обязательствами, которые взяли на себя в рамках Всемирной торговой организации.

Министерство торговли США начало изучение рыночного состояния экономики России в августа этого года. В ведомстве пояснили, что пошли на этот шаг в рамках антидемпингового расследования о поставках аммиачной селитры. Тогда поставщик представил не все данные, чтобы сохранить за экономикой России статус рыночной.