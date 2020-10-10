Министерство обороны Армении заявило о ракетном ударе со стороны Азербайджана

Он уточнил, что есть жертвы и раненые.

По данным РИА «Новости», пресс-служба Министерства обороны Азербайджана опровергла эту информацию.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в Нагорном Карабахе приняли договор о перемирии после трехсторонних переговоров между главами МИД России, Армении и Азербайджана. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным издания, встреча началась 9 октября, в 16:30, и закончилась поздно ночью. Она проходила в пресс-центре Дома советов МИД России. На встрече присутствовал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов.

Также стало известно, что до этого глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Карабах азербайджанским, если результаты анализа ситуации покажут, что это поспособствует решению военного конфликта на территории республики. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».