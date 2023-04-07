07 апреля 2023, 15:32
Министерство энергетики США уличили в участии в военно-биологических разработках
Минобороны России назвало Минэнергетики США участником военно-биологической деятельности
Министерство энергетики США наравне с Пентагоном является непосредственным участником военно-биологической деятельности в стране. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Минобороны России считает, что министерство энергетики США вместе с Пентагоном является непосредственным участником и основным организатором военно-биологической деятельности», — сказал он.
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Кириллов уточнил, что американское министерство энергетики в 2023 году только по официальным данным выделило около 105 миллионов долларов в рамках проекта «Виртуальная среда исследований в области подготовки к биоугрозам».
«В ходе этой программы они предполагают изучать эпидемическое распространение заболеваний», — заключил он.
Ранее Минобороны России сообщило, что пандемия COVID-19 в мире поддерживается искусственным образом.
США
Минобороны РФ
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