Мир 07 апреля 2023, 15:32 Министерство энергетики США уличили в участии в военно-биологических разработках Минобороны России назвало Минэнергетики США участником военно-биологической деятельности Unsplash

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Министерство энергетики США наравне с Пентагоном является непосредственным участником военно-биологической деятельности в стране. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Минобороны России считает, что министерство энергетики США вместе с Пентагоном является непосредственным участником и основным организатором военно-биологической деятельности», — сказал он.

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Кириллов уточнил, что американское министерство энергетики в 2023 году только по официальным данным выделило около 105 миллионов долларов в рамках проекта «Виртуальная среда исследований в области подготовки к биоугрозам».

«В ходе этой программы они предполагают изучать эпидемическое распространение заболеваний», — заключил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что пандемия COVID-19 в мире поддерживается искусственным образом.