Министерство энергетики США предложило перейти на энергию солнца

Министерство энергетики США предложило амбициозный план на полный переход на возобновляемые источники энергии. К 2035 году солнечная энергия может обеспечить 40% электроэнергии страны.

«Исследование подчеркивает тот факт, что солнечная энергия, наш самый дешевый и быстрорастущий источник чистой энергии, к 2035 году может производить достаточно электричества для питания всех домов в США и задействовать для этого 1,5 миллиона человек», — сообщил министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Она заявила, что для достижения этих целей необходимо установить в среднем 30 гигаватт солнечных мощностей в год до 2025 года и 60 гигаватт в год в период с 2025 по 2030 год. Оставшаяся часть безуглеродной энергосистемы после перехода на возобновляемые источники энергии будет состоять из ветровой (36%), ядерной (11% -13%), гидроэлектрической (5% -6%) и биоэнергетической / геотермальной (1%) видов энергии.

По данным министерства энергетики, переход на солнечную энергию и другие возобновляемые виды позволит создать около трех миллионов новых рабочих мест.

Также сократятся выбросы углерода, что скажется положительно на окружающей среде. Улучшение качества воздуха приведет к экономии 1,7 триллиона долларов. Прогнозируемая цена на электроэнергию для потребителей к 2035 году не вырастет, поскольку затраты полностью компенсируются экономией за счет технологических усовершенствований.