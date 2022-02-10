Мининфо Белоруссии заблокировало российский интернет-ресурс TJ

Популярное российское интернет-издание TJ заблокировано на территории Республики Беларусь. Об этом сообщил сайт проекта.

Сайт внесли в список блокировки еще 9 февраля по решению Министерства информации страны. Причина ограничения доступа к ресурсу в данный момент неизвестна. У части пользователей интернета он отображается корректно. У второй половины доступа к нему нет.

«TJ не знает причину блокировки. Редакция направила запрос в Министерство информации Белоруссии», — заявил главный редактор TJournal Сергей Звезда.

Сайт TJournal является российской платформой, которая основывается на сообществах и личных блогах. Контент в них создает редакция, пользователи интернета, а также роботы.

Роскомнадзор ранее не исключил введения экономических ограничений в отношении видеохостинга YouTube за необоснованную блокировку канала RT DE.

Еще в декабре 2021 года администрация YouTube заблокировала два канала RT DE без возможности восстановления, обвинив авторов в нарушении правил сообщества. Спустя несколько дней немецкий регулятор заставил оператора спутниковой связи убрать RT DE из сетки вещания.