Минимум три человека погибли в результате стрельбы в Мэриленде

Неизвестный начал стрелять в здании компании в Смитсбурге (Мэриленд, США). Офис шерифа округа Вашингтон точных цифр по погибшим и раненым пока не назвал, но подтвердил, что в результате стрельбы есть «множество жертв».

Все произошло в здании компании Columbia Machine, которая занимается производством оборудования.

По данным офиса шерифа, подозреваемый больше не представляет угрозы. По имеющейся на данный момент информации, стрелок был ранен полицейскими и госпитализирован. Другие подробности не сообщаются.

Как указано в материале Reuters, жертвами стрелка стали по меньшей мере три человека.

Управление шоссейных дорог штата Мэриленд перекрыло все полосы шоссе 66 в районе Маунт-Этна-роуд, указано в сообщении CBS Baltimore.

Ранее стрельба произошла в больнице города Голдсборо, в штате Северная Каролина. Пострадал один человек. Схожий случай произошел в Талсе (Оклахома, США). Там при стрельбе погибли пять человек, в том числе подозреваемый преступник. Злоумышленник открыл огонь из винтовки на территории медицинского центра