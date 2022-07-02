Армия Израиля обстреляла сирийскую провинцию Тартус. Об этом сообщило агентство SANA со слов военных.

По их данным, обстрел вели из ракетных установок. Боеприпасы запустили со стороны Средиземного моря. Конечной целью ракет журналисты SANA назвали птицефабрики в провинции Тартус.

Точное количество прилетевших снарядов пока не уточнено. Однако уже известно, что от обстрелов пострадали по меньшей мере два мирных жителя. Информация о разрушениях пока также не сообщается.

Ранее армия Израиля призналась в обстреле территорий сектора Газа 18 июня. Представители оборонной структуры назвали свой поступок ответной реакцией на прилеты со стороны противника, которые произошли накануне. СМИ Палестины уточнили, что удары наносила израильская авиация. Обстрел вели по позициям правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС, которые расположены в центральной части анклава. Данные о пострадавших и разрушениях после обстрела СМИ Палестины не привели.