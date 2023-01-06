Мир 06 января 2023, 10:10 Минимум 10 человек пострадали в результате стрельбы во Флориде на съемках клипа NBC: не менее 10 человек пострадали при стрельбе во Флориде во время съемок клипа Unsplash

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Около 10 человек получили ранения из-за стрельбы в ресторане The Licking в Майами-Гарденс в штате Флорида. ЧП произошло на съемках клипа рэпера French Montana, сообщил телеканал NBC.

«Люди получили ранения, их состояние неизвестно», — рассказали журналистам телеканала в местной полиции, не уточнив число жертв.

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Один из участников съемок пояснил, что сначала камеры работали в соседнем ресторане быстрого питания KFC. Но там кто-то из посетителей заявил об ограблении. Затем съемочная группа переместились в The Licking, и началась стрельба.

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По предварительным данным, ранение получил рэпер Rob49. Полиция пока не подтвердила официально эту информацию.

В октябре пять человек погибли в результате стрельбы в американском штате Северная Каролина. По словам очевидцев, стрелок был одет в камуфляжную форму и открыл огонь из дробовика.