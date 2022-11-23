Мир 23 ноября 2022, 08:29 Минимум 10 человек погибли при стрельбе в магазине Walmart в США Daily Star: менеджер устроил стрельбу в магазине Walmart в США, есть погибшие РИА «Новости»

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Неизвестный мужчина устроил стрельбу в магазине Walmart в американском штате Вирджиния, сообщило издание Daily Star. По предварительным данным, в результате погибли как минимум 10 человек, уточнил ABC.

Источник Daily Star сообщил, что после нападения преступник мог свести счеты с жизнью. Издание уточнило, что стрелок, по не подтвержденным пока данным, является одним из менеджеров магазина. Мотивы злоумышленника пока неизвестны.

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Среди жертв стрельбы могут быть несколько сотрудников Walmart. На место происшествия прибыли экстренные службы. Подробности случившегося уточняются.

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Walmart — компания из Арканзаса, которая управляет крупной оптовой и розничной торговой сетью. Это не первый случай стрельбы в ее магазинах. В 2019 году бывший сотрудник расстрелял работников точки в городе Саутавен штата Миссисипи, другой злоумышленник — в городе Батон-Руж штата Луизиана.