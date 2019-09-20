  • Минимум 6 человек пострадали в ходе стрельбы в Вашингтоне. Видео

    20 сентября 2019, 06:45

    Александра Ломейко

    Неизвестные устроили стрельбу в Вашингтоне. Пострадали, по предварительным данным, шестеро. На месте ЧП работают полиция и экстренные службы.

    Раненых госпитализировали, уточнил телеканал Fox. Состояние двух человек медики оценивают как тяжелое.

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    В район, где были слышны выстрелы, прибыли сотрудники убойного отдела, добавил телеканал NBC.

    У всех людей — огнестрельные ранения. Среди них четверо мужчин и две женщины. По последним данным, один из пострадавших скончался. Причина стрельбы устанавливается.

    Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия на Колумбия Роуд. В кадр попали множество полицейских машин и кареты скорой помощи.

    Свидетели пишут, что из района Колумбия Хайтс в больницу доставили «нескольких человек».