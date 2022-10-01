Минимум 35 человек погибли при взрыве возле школы в Кабуле | 360°

Мир 01 октября 2022, 18:23 Поделиться Telegram

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Viber Минимум 35 человек погибли при взрыве возле школы в Кабуле ООН сообщила о гибели не менее 35 человек при взрыве у школы в столице Афганистана РИА «Новости»

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Взрыв прогремел рядом со школой в Кабуле, погибли минимум 35 человек. Еще 82 получили ранения. Об этом сообщила Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

«Согласно последним данным ООН, по меньшей мере 35 человек погибли и 82 пострадали. Большинство жертв — девушки и молодые женщины», — сказано в сообщении Миссии ООН в Twitter.

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Взрыв в образовательном центре Кабула прогремел 30 сентября, число жертв превысило 30. Факт взрыва в западном районе Дашт-и-Барчи подтвердил представитель МВД Абдул Нафи Таккур. Никакой дополнительной информации он не предоставил.

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Ранее сообщалось, что взрыв у российского посольства в Кабуле унес жизни двух сотрудников дипломатического представительства. При теракте в Афганистане 5 сентября погибли второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич.

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