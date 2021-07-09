facebook_pixel
    09 июля 2021, 05:36

    Минимум 26 колумбийцев участвовали в убийстве президента Гаити

    Екатерина Шамина

    Около 26 колумбийцев участвовало в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Еще два участника вооруженной группы — американцы гаитянского происхождения.

    Минимум 26 колумбийцев участвовали в убийстве президента Гаити

    Всего было идентифицировано 28 убийц, сообщил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.

    «Из 26 колумбийцев мы уже обнаружили 15», — процитировал ТАСС слова руководителя полиции.

    Он добавил, что сейчас в розыске находятся восемь преступников.

    Ранее специальный представитель генерального секретаря ООН по Гаити Хелен Ла Лайм сообщил, что полиция ликвидировала четырех человек, подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза.

    Группа неизвестных в ночь на среду, 7 июля, проникла в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Злоумышленники расправились с главой страны и скрылись. О задержании подозреваемых в нападении на президента сообщил государственный секретарь республики Франц Экзантюс.

    Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Позже она умерла в больнице.

    Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.