Минимум 26 колумбийцев участвовали в убийстве президента Гаити

Около 26 колумбийцев участвовало в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Еще два участника вооруженной группы — американцы гаитянского происхождения.

Всего было идентифицировано 28 убийц, сообщил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.

«Из 26 колумбийцев мы уже обнаружили 15», — процитировал ТАСС слова руководителя полиции.

Он добавил, что сейчас в розыске находятся восемь преступников.

Ранее специальный представитель генерального секретаря ООН по Гаити Хелен Ла Лайм сообщил, что полиция ликвидировала четырех человек, подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза.

Группа неизвестных в ночь на среду, 7 июля, проникла в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Злоумышленники расправились с главой страны и скрылись. О задержании подозреваемых в нападении на президента сообщил государственный секретарь республики Франц Экзантюс.

Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Позже она умерла в больнице.

Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.