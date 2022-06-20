Минимум 20 мирных жителей погибли в Мали при нападении на коммунну

По меньшей мере 20 мирных жителей Мали стали жертвами нападения, которое произошло к северу от города Гао. Об этом сообщило AFР со ссылкой на местную полицию.

«Террористы убили в субботу по меньшей мере 20 мирных жителей в нескольких поселениях коммуны Аншавадж», — сообщил анонимный источник агентства в полиции.

При этом один из местных чиновников заявил о гибели 24 мирных граждан. Подробности происшествия не раскрываются.

Ранее правительство Республики Мали сообщило, что на минувшей неделе офицеры малийской армии предприняли попытку государственного переворота. Этих военных поддерживал Запад, считают власти республики. За последние два года в Мали было совершено два военных переворота.

Мали — государство в Западной Африке. Северо-восточная часть республики контролируется исламистами из связанной с «Аль-Каидой»* группировки, ранее здесь было провозглашено непризнанное Независимое Государство Азавад, власти которого после утраты контроля над этой территорией заявили о переходе к идее автономии региона.

«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещена в России.