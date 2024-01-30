Мир 30 января 2024, 23:20 Минимум 20 человек стали жертвами ДТП с автобусом в Мексике Diario de México: в Мексике в ДТП с автобусом погибли 20 человек

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Авария произошла недалеко от муниципалитета Элота на севере Мексики. В результате ДТП погибли 20 человек и еще 22 получили ранения, сообщило издание Diario de Mеxico.

По предварительным данным, трейлер врезался в двухэтажный пассажирский автобус недалеко от муниципалитета Элота. Оба транспортных средства сгорели полностью. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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Уточняется, что все погибшие были местными жителями. Служба гражданской защиты еще не завершила подсчет жертв и пострадавших. На месте аварии продолжают работать правоохранители.