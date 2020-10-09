Гинеколог тайно оплодотворил как минимум 17 пациенток

Гинеколог из Нидерландов тайно оплодотворил как минимум 17 пациенток. Он использовал для ЭКО собственную сперму, а не генетический материал анонимных доноров.

Об этом сообщил Daily Mail. Издание рассказало о ситуации, которая произошла в одной из больниц Нидерландов. Представитель клиники сообщил журналистам, что один из врачей использовал для экстракорпорального оплодотворения собственную сперму. Речь идет о гинекологе Яне Вильдшуте, который проработал там с 1981 по 1993 год. При этом все его пациентки думали, что врач использует для процедуры генетический материал, который был получен от анонимных доноров.

«Сейчас стало известно о 17 детях, зачатых этим врачом, помимо его собственных детей», — процитировало издание слова представителя больницы.

В результате действия врача признали аморальными. Однако никакого наказания за свои поступки он не понесет — против него даже не стали возбуждать уголовное дело. Причина в том, что гинеколог работал в те времена, когда никаких законов, касающихся порядка ЭКО, еще не существовало.

Сотрудники клиники предполагают, что врач мог тайно оплодотворить и других пациенток. Чтобы это выяснить, медики создали генетический профиль Вильдшута. С его помощью дети, которе родились благодаря сделанному в этой клинике ЭКО, могли проверить, является ли врач их биологическим отцом.