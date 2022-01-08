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    08 января 2022, 12:05

    Минимум 16 человек погибли при столкновении автобуса и микроавтобуса в Египте. Фото

    При столкновении автобуса и микроавтобуса в Египте погибли 16 человек

    Ольга Назаркина

    Микроавтобус и автобус попали в крупное ДТП на западе Синайского полуострова. По предварительным данным, жертвами стали 16 человек, еще 18 человек пострадали.

    По данным Минздрава Египта, авария произошла на трассе между городами Суэц — Тор, сообщило РИА «Новости».

    Представитель Минздрава Хуссам Абдулгаффар сообщил о количестве погибших и раненых. По его словам, у пострадавших выявили в основном подозрения на черепно-мозговые травмы, порезы и ушибы.

    На место ДТП прибыли 13 машин скорой, всех пострадавших доставили в больницы в города Тор, Абу-Рудейс и Шарм-эш-Шейх. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.