Минимум 16 человек погибли при столкновении автобуса и микроавтобуса в Египте. Фото

Микроавтобус и автобус попали в крупное ДТП на западе Синайского полуострова. По предварительным данным, жертвами стали 16 человек, еще 18 человек пострадали.

По данным Минздрава Египта, авария произошла на трассе между городами Суэц — Тор, сообщило РИА «Новости».

Представитель Минздрава Хуссам Абдулгаффар сообщил о количестве погибших и раненых. По его словам, у пострадавших выявили в основном подозрения на черепно-мозговые травмы, порезы и ушибы.

На место ДТП прибыли 13 машин скорой, всех пострадавших доставили в больницы в города Тор, Абу-Рудейс и Шарм-эш-Шейх. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.