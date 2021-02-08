Минимум 15 пожилых людей умерли в Нидерландах после прививки от Pfizer

В Нидерландах в течение девяти дней после вакцинации от коронавируса скончались минимум 15 пожилых людей. У всех умерших были проблемы со здоровьем.

Прививку в стране сделали уже полмиллиона человек, сообщило издание NL Times со ссылкой на заявление местного центра исследования фармацевтических рисков Lareb. Двое скончавшихся были в возрастной группе 70–84 лет, остальные 13 — от 85 лет и старше.

«Примерно у половины из них в первые дни после вакцинации развились симптомы, идентифицированные как побочные эффекты: лихорадка, тошнота и общее недомогание. Эти жалобы сами по себе не являются причиной смерти, но, возможно, способствовали ухудшению и без того слабого здоровья этих пожилых людей», — отметили в Lareb.

У 25 привитых специалисты наблюдали тяжелую аллергическую реакцию на вакцину Pfizer — BioNTech. У восьми окончательно диагностирован анафилактический шок. В некоторых случаях аллергическая реакция развивалась спустя несколько часов после инъекции.

В Сингапуре медик попал в больницу из-за ошибки своих коллег: ему ввели пятикратную дозу вакцины от коронавируса. Прививался он тоже препаратом Pfizer — BioNTech.