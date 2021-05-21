Минимум 15 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией на Храмовой горе

На Храмовой горе в Иерусалиме при столкновениях с израильской полицией на территории мечети Аль-Акса пострадали по меньшей мере 15 палестинцев. Об этом сообщило РИА «Новости».

Полицейские применили шумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона участников демонстрации. Сообщается также, что по палестинцам открыли стрельбу резиновыми пулями.

Газета «Известия» сообщила, что в пятницу израильские военные и полиция вторглись в мечеть Купол Скалы, в которой укрывались демонстранты. Они начали обстреливать палестинцев, ранения получили несколько человек.

Накануне правительство Израиля одобрило прекращение огня в конфликте с Палестиной. Движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, согласилось соблюдать перемирие при посредничестве Египта.

В МИД Турции заявили, что приветствуют прекращение огня между сторонами. В турецком дипведомстве отметили, что ожидают действий от СБ ООН для того, чтобы Израиль прекратил гнет по отношению к палестинцам.

Палестино-израильский конфликт обострился 10 мая. По данным армии Израиля, после начала эскалации с территории Газы было запущено около 4340 ракет.