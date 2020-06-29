Минимум 12 человек погибли в Китае из-за сильных ливней

На Китай обрушились проливные дожди. Непогода стала причиной гибели минимум 12 человек. Еще 10 жителей страны числятся пропавшими без вести. Людей эвакуируют из зоны стихийного бедствия.

Ливни идут провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщило агентство «Синьхуа». В уезде Мяньнин они начались в ночь с пятницы на субботу. В городе Ихай случилось наводнение, в результате которого погибли 10 человек. Судьба еще семи неизвестна.

В районе Гаоян потоки воды размыли дороги. В реку рухнули два автомобиля. Погибли двое, еще трое пропали без вести.

Около 10 тысяч человек оказались в зоне стихийного бедствия. Эвакуировать пришлось более 7,7 тысячи местных жителей. Из-за дождей нарушено транспортное сообщение, разрушены здания, пострадали сельскохозяйственные угодья.