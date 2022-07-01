Мини-республика вышла на митинг с требованием независимости от Узбекистана. Видео с места

Жители Республики Каракалпакстан решили выйти из состава Узбекистана. Сейчас в стране гремит митинг. Об этом «360» рассказал один из участников.

Изначально митинг планировали на 5 июля, но ситуация резко обострилась. На территории Каракалпакстана, по его словам, заглушили интернет.

Местные журналисты республики направили обращение в ОБСЕ, ООН, посольству США в Ташкенте, посольству Великобритании в Ташкенте и посольству Германии в Ташкенте с просьбой о содействии.

На видео, попавшем в распоряжение «360», видны толпы людей, размахивающие флагами. Некоторые из них забрались на столбы и автомобили.