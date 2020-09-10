Минфину США предложили расширить санкции по «акту Магнитского»

В Сенате США вспомнили, что ограничительные меры по «акту Магнитского» давно не обновляли. Американские парламентарии настаивают на «немедленном» расширении санкций против России.

Требования указаны в письме сенаторов-демократов Боба Мендеса и Бена Кардина в адрес министерства финансов США. Его опубликовал комитет по иностранным делам в Сенате, уточнило РИА «Новости».

«Новые обозначения, требуемые программой санкций по акту Магнитского в отношении России, давно назрели», — заметили парламентарии.

Они признались, что ждали ежегодного обновления ограничений от Офиса по контролю за иностранными активами с момента принятия документа в 2012 году.

«Сегодня 9 сентября, и у нас все еще нет новых включений в перечень от администрации по Магнитскому за 2019 год», — написали Мендес и Кардин. Он призвали «немедленно выпустить» список, который был бы тщательно проработан и заслуживал доверия.

Сенаторы сочли имеющуюся программу «одним из наиболее эффективных механизмов», которыми обладают США для привлечения к ответственности нарушающих права человека в России.

В июле Лондон решил ввести персональные санкции против некоторых россиян, которых счел причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в тюрьме в 2009 году.