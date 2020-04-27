Минфин Украины запретил госслужащим использовать слово «дефолт»

«Не используйте запрещенные слова в публичных коммуникациях на тему государственного долга: дефолт, технических дефолт, реструктуризация, репрофайлинг (кроме случаев, когда это касается ценных бумаг, находящихся в собственности НБУ), критический уровень резервов и Единого казначейского счета, проблемы с ликвидностью, рецессия, упадок экономики, отмена национализации Приватбанка, компромисс с бывшими владельцами Приватбанка и другие», — указано в официальных рекомендациях.

В документе также говорится о запрете публично давать оценки и прогнозы по государственному долгу, суверенным еврооблигациям и некоторым другим вопросам всем гражданам, которые не уполномочены комментировать эти темы.

При этом в обсуждениях разрешено использовать только официальную информацию, опубликованную в официальных источниках. Также ведомство запрещает рекомендовать кому-либо покупку государственных ценных бумаг и давать прогнозы по их стоимости.

Нарушение этих правил может иметь такие последствия как «распродажа инвесторами долговых ценных бумаг, выпущенных Украиной, существенное увеличение стоимости привлечения финансовых ресурсов в госбюджет Украины и ухудшение суверенного кредитного рейтинга Украины».