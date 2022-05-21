Минфин Украины заявил о грядущем полном нефтегазовом эмбарго в отношении РФ

Страны Группы семи (G7) должны ввести в отношении России полное нефтегазовое эмбарго. Причиной такой необходимости является специальная операция. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью газете Nikkei.

«Нам нужно полное нефтегазовое эмбарго. <…> Если G7 продолжит импортировать российский газ, то РФ будет использовать эти средства для агрессии в отношении Украины», — заявил Марченко.

Он также поблагодарил Японию за стремление отказаться от поставок российской нефти. Министр призвал Токио к дальнейшему ужесточению санкций в отношении Москвы.

Кроме того, Марченко сообщил, что рассчитывает на то, что Япония могла бы использовать замороженные активы Центробанка РФ, которые оцениваются примерно в 33 миллиарда долларов.

Ранее Токио приостановил операции с Центробанком, что фактически означает заморозку резервов в Банке Японии. При этом в стране отсутствует закон, позволяющий конфискацию золотовалютных резервов зарубежных ЦБ.

Также сообщалось, что крупнейшие банковские группы Японии Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho Financial Group по итогам прошлого финансового года потеряли 350 миллиардов иен (более 2,7 миллиарда долларов).