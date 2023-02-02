Мир 02 февраля 2023, 02:30 Минфин Украины рассказал, сколько денег нужно стране каждый месяц Минфин Украины: стране требуется 3 млрд долларов ежемесячно из внешних источников Unsplash

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Украина нужна постоянная финансовая помощь от внешних источников. Ежемесячные потребности страны составляют около трех миллиардов долларов, сообщила замминистра финансов Ольга Зыкова в интервью украинскому изданию «Экономическая правда».

По ее словам, правительство получило подтверждение от США и Евросоюза о выделении 30 миллиардов долларов в 2023 году. При этом украинские власти заявили о нехватке еще порядка 10 миллиардов долларов. Их киевский режим рассчитывает получить «от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ».

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Ранее бывший премьер-министр Николай Азаров, заявил, что Украина «кормится с руки стран НАТО». Согласно данным Нацбанка страны, за прошлый год Киев получил от Запада свыше 32 миллиардов долларов.

В декабре 2022 года Международный валютный фонд разрешил Украине на печать не менее 50 миллиардов гривен в первом квартале текущего года на случай «временного дефицита внешнего финансирования».

Цинковальный банк Украины также заявил, что хочет свернуть эмиссию гривны. Эту процедуру запланировали на 2023 год.