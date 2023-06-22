22 июня 2023, 10:21
Минфин США заявил о желании продолжать сотрудничество с Китаем
Министр финансов США Йеллен заявила о необходимости продолжать диалог с Китаем
США необходимо продолжать совместную работу с Китаем, несмотря на большое количество разногласий между странами. Об этом на брифинге сообщила министр американского Минфина Джанет Йеллен, ее слова привел ТАСС.
«И я, и президент Джо Байден считаем, что с Китаем важно поддерживать коммуникацию, избегать неверных оценок, прояснять спорные моменты и стараться работать над двусторонними отношениями. Необходимо работать вместе там, где это возможно», — сказала она.
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Йеллен отметила, что две самые крупные экономики мира должны способствовать решению глобальных проблем, в том числе в вопросе реструктуризации долгов беднейших государств мира перед банками развития.
«В подобных проектах Китай зачастую выступает одним из крупнейших доноров», — добавила глава Минфина.
Ранее президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, сообщал RT.
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