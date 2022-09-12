Минфин США заявил о подорожании бензина из-за санкций в отношении России | 360°

Мир 12 сентября 2022, 01:26 Поделиться Telegram

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Viber Минфин США заявил о подорожании бензина из-за санкций в отношении России Глава Минфина США Йеллен: существует риск подорожания цен на бензин из-за санкций Unsplash/Erik Mclean

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Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что есть угроза зимнего подорожания нефти на фоне предстоящего расширения антироссийских санкций. При этом она рассчитывает на действенность «ценового потолка» на российские энергоресурсы. Такое мнение чиновница высказала в интервью CNN.

«Риск существует, и, чтобы его нивелировать, мы работаем над ценовым потолком», — отметила Йеллен.

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Зимой ЕС остановит закупки большей части нефти из РФ, а также запретит оказание услуг по ее транспортировке морским путем. Это может привести к очередному скачку цен.

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Запад пытается найти выход из энергетического кризиса, разразившегося после введения санкций в отношении России. В Кремле неоднократно предупреждали о контрпродуктивности такого подхода.

В Вашингтоне хотели продемонстрировать миру свою силу, но это привело к неожиданному результату. США фактически втянули Европу в ситуацию, при которой пострадала ее промышленность, а население осталось без стабильного отопления.

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