Минфин США заявил, что «пропавшие» $1,5 трлн наличными лежат без дела

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали 1,5 триллиона долларов наличными. Такой суммы не могут досчитаться мировые центробанки.

Вопрос об «исчезновении» наличности Мнучину задал ведущий в эфире Fox News. Министра попросили объяснить, где находятся 1,5 триллиона долларов, преимущественно в купюрах по 100 долларов, которые «пропали». При этом ведущий не рассказал, откуда обладает такими сведениями.

«Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру», — заверил министр.

Он отметил, что «все хотят иметь на руках доллары». По словам Мнучина, валюта США является резервной во всем мире. Кроме того, в Штатах безопасно иметь активы, заниматься инвестициями и хранить свои сбережения.

Министр также добавил, что спрос на доллар только растет и «в мире много Бенджаминов». Он имел в виду, как раз стодолларовые купюры, на которых изображен американский политический деятель Бенджамин Франклин.

Ранее СМИ сообщали, что центробанки каждый год вводят до 100 миллиардов долларов электронных денег. В то же время в мире «исчезают» наличные и драгоценные металлы на те же суммы.