Минфин США заявил, что «пропавшие» $1,5 трлн наличными лежат без дела
Вопрос об «исчезновении» наличности Мнучину задал ведущий в эфире Fox News. Министра попросили объяснить, где находятся 1,5 триллиона долларов, преимущественно в купюрах по 100 долларов, которые «пропали». При этом ведущий не рассказал, откуда обладает такими сведениями.
«Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру», — заверил министр.
Он отметил, что «все хотят иметь на руках доллары». По словам Мнучина, валюта США является резервной во всем мире. Кроме того, в Штатах безопасно иметь активы, заниматься инвестициями и хранить свои сбережения.
Министр также добавил, что спрос на доллар только растет и «в мире много Бенджаминов». Он имел в виду, как раз стодолларовые купюры, на которых изображен американский политический деятель Бенджамин Франклин.
Ранее СМИ сообщали, что центробанки каждый год вводят до 100 миллиардов долларов электронных денег. В то же время в мире «исчезают» наличные и драгоценные металлы на те же суммы.