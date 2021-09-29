Минфин США забил тревогу в связи с истощением внутренних ресурсов

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила о том, что ресурсы ведомства могут полностью исчерпаться после 18 октября, если Конгресс к этому времени не повысит потолок государственного долга или не остановит лимит заимствований. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на документ финансового ведомства.

«Я пишу, чтобы дополнить мои предыдущие письма относительно лимита долга и предоставить дополнительную информацию о способности Министерства финансов продолжать финансировать операции правительства США», — говорится сообщении.

В Минфине подчеркнули, что к 18 октября у казначейства останутся очень ограниченные ресурсы, которые будут быстро исчерпаны. Представители ведомства сомневаются, сможет ли оно продолжать выполнять обязательства страны после этой даты.

«Неспособность действовать быстро может также привести к существенным сбоям в работе финансовых рынков, поскольку повышенная неопределенность может усугубить нестабильность и подорвать доверие инвесторов», — резюмировала Йеллен.

Она призвала законодателей принять необходимые меры по этому вопросу как можно скорее.