Мир 18 апреля 2023, 01:43 Минфин США выявил пути обхода Россией установленного Западом потолка цен на нефть OFAC: РФ может обходить установленный потолок цен на нефть путем манипуляций с танкерами РИА «Новости»

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Возможную схему обхода Россией установленного потолка цен на нефть выявило управление контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). Ведомство вывило, что Москва может использовать для этого порты в Тихом океане.

В управлении утверждают, что экспортируемая через тихоокеанские порты нефть может торговаться выше установленного Западом потолка. В поддержке этих процессов заподозрили граждан Америки, уточнив при этом, что американцы могут не знать, что оказывают «скрытые услуги».

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По информации ведомства, танкеры с нефтью могут манипулировать автоматическими системами идентификации. Также может применяться маскировка перегрузки нефти с танкера на танкер, чтобы скрыть истинное происхождение нефти.

Американским властям невыгодно снижение потолка цен на российскую нефть, так как этот механизм влияет и на стоимость для производителей США. Вынужденный демпинг, который усилился после введения потолка, снижает общие мировые цены на нефть.