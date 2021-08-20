Минфин США включил в санкционный список девять россиян

В санкционный список Министерства финансов США включили девять россиян и две организации. Американцы считают, что они причастны к истории Алексея Навального. Об этом говорится на сайте ведомства.

В Министерстве финансов напомнили, что это третьи санкции против России по ситуации вокруг Навального.

В список включили Институт криминалистики ФСБ и Государственный институт экспериментальной военной медицины.

Также ограничения ввели в отношении начальника службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алексея Седова, начальника Центра специальной техники ФСБ Владимира Богданова, директора института Криминалистики ФСБ Кирилла Васильева, его подчиненных Станислава Макшакова, Константина Кудрявцева Алексея Александрова и Ивана Осипова. Сотрудника ФСБ Владимира Паняева, бывшего директора научного центра Артура Жирова.

Санкции предусматривают заморозку финансов и имущества фигурантов на территории США. Ранее санкции против части фигурантов списка ввела Великобритания.