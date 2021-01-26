Минфин США вернулся к идее заменить изображение Джексона на борца против рабства на 20-долларовой купюре

Министерство США вернулось к идее поместить на 20-долларовую купюру портрет чернокожей Гарриет Табмен, борца против рабства в XIX веке. Ее изображение заменит седьмого президента Эндрю Джексона.

На на регулярном брифинге для журналистов, как сообщает ТАСС, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила слухи о намерении поместить изображение Гарриет Табмен.

«Министерство финансов предпринимает шаги для того, чтобы возобновить усилия, направленные на то, чтобы поместить изображение Гарриет Табмен на лицевую сторону новой 20-долларовой купюры. Мы изучаем способы ускорить этот процесс», — заявила она.

По ее словам, купюры должны отражать историю и разнообразие страны.

Идея разместить портрет Табмен обсуждалась во время правления демократа Барака Обамы, но после прихода к власти республиканца Дональда Трампа процесс притормозили.

Гарриет Табмен известна в США как борец против рабства и за социальные реформы. Она сбежала из рабства и выполнила около 13 миссий по спасению около 70 порабощенных людей, включая свою семью и друзей. Во время американской гражданской войны она служила разведчиком для армии Союза. В свои более поздние годы Табмен была активисткой движения за избирательное право женщин.

Эндрю Джексон был первым президентом США, избранным как кандидат от Демократической партии.