Мир 14 января 2023, 00:36 Минфин США сообщил об угрозе дефолта Минфин США предупредил об угрозе дефолта в июне, если не поднять потолок госдолга РИА «Новости»

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Глава Минфина США Джанет Йеллен направила письмо в Конгресс, в котором указала на реальную угрозу суверенного дефолта будущим летом, если законотворцы не повысят потолок государственного долга. Об этом сообщило РИА «Новости».

Текущий лимит заимствований в 31,381 триллиона долларов исчерпают 19 января. Однако денежный резерв и приостановка отчислений в социальные фонды позволят США продержаться еще какое-то время. По мнению Йеллен, нужно срочно повысить или приостановить действие долгового лимита.

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Дефолт приведет к глубокому экономическому кризису. Это негативно отразится на благосостоянии американцев и глобальной экономической стабильности. Члены Республиканской партии США, которых большинство в нижней палате Конгресса, хотят сократить траты правительства.

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Несмотря на проблемы в экономике, Вашингтон продолжает поддерживать Украину. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости получения Киевом танков.