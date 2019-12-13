Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США исключило из санкционного списка, связанного с деятельностью в киберсфере, три российские компании.

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Как сказано на сайте ведомства, запретительные меры сняты с ООО «Юником», ООО «ЦАО» («Центр автообслуживания») и ООО «Вертикаль». По данным американского казначейства, эти компании связаны с предпринимателем Денисом Гусевым.

Финансовое ведомство подозревало, что он входит в состав хакерской группы Evil Corp. Будучи генеральным директором этих фирм, он помогал киберпреступникам с проведением финансовых операций. В результате это предположение оказалось ошибочным.

Санкционированы эти компании были 5 декабря.

В тот же день под запретительные меры американского Минфина попали граждане и другие компании из России за вредоносную деятельность в киберсфере. Все они так или иначе обвинялись в связях с хакерской группой Evil Corp. В список попали 17 человек. Вместе с россиянами санкциям подверглись граждане Испании, Узбекистана, Греции и Украины.